فنادق فخمة وخيمة و”رهائن”.. كواليس مفاوضات النووي الإيراني في فيينا

2022/02/18 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا المشرف على مسار التفاوض حول النووي الايراني عند وصوله إلى قصر كوبورغ في فيينا بتاريخ 8 شباط/فبراير 2022 © ا ف ب ألكيس هالادا فيينا (أ ف ب) – يسود هدوء غريب أمام قصر كوبورغ في فيينا، وبخلاف حضور عدد من السيارات السوداء وكاميرا أو اثنتين، فإن لا شيء […]

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