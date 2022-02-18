"أبو ملوكة والمحلاوي".. القوات العراقية تعلن قتل قياديين في داعش

2022/02/18 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية الاستخبارات العراقية أن الرجل الثاني، الذي قتل في العملية الأمنية التي استهدفت مثنى خضر كامل شتران ما يسمى "والي الأنبار" لدى داعش، يدعى أبو زيد المحلاوي.

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