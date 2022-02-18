2022/02/18 | 03:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وما دعاني اليوم لكتابة المقالة بهذا العنوان هو ما يحدث في الآونة الأخيرة من تهجم وإهانات وشماتة من يدعون بالإسلاميين ومن يدعمونهم في من يختلفون فكرياً معهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).