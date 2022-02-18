"تقدم كبير".. واشنطن تقول إن التوصل لاتفاق نووي مع إيران ممكن خلال أيام

2022/02/18 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، إحراز "تقدم كبير" في مفاوضات فيينا، معتبرة أن إمكانية إبرام اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ممكنة "في غضون أيام" إذا أظهرت طهران "جدية" في هذا الشأن.

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