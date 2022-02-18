بعد 3 أسابيع.. الشرطة الكندية تتحرك لفض احتجاج أصحاب الشاحنات

2022/02/18 | 06:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الشرطة الكندية في فض الاحتجاج الذي دام ثلاثة أسابيع، حيث قامت باعتقال بعض منظمي الاحتجاجات في العاصمة أوتاوا، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

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