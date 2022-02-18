2022/02/18 | 06:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، أنه بحسب آخر معلومات استخباراتية، فإن روسيا يمكنها غزو أوكرانيا "دون سابق إنذار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارطة استخباراتية لخطة الغزو المحتملة للقوات الروسية بأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خارطة استخباراتية لخطة الغزو المحتملة للقوات الروسية بأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).