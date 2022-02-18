إغلاق شبكة الجيل الثالث سيؤثر على منتجات عديدة أكثر من مجرد الهاتف.. ما الذي عليك فعله؟

2022/02/18 | 07:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن تؤثر عملية الإغلاق الوشيك لشبكات الجيل الثالث على الهواتف القديمة فقط.فمع قيام شركة AT & T الأسبوع المقبل في أمريكا بذلك، وحذو شركات اتصالات الهواتف المحمولة الأخرى حذوها في وقت لاحق من العام الجاري

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