مدرب نابولي: مارادونا يدعمنا من السماء

2022/02/18 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الأسطورة الأرجنتينية الراحل، دييغو مارادونا، القاسم المشترك بين نادي نابولي الإيطالي وفريق برشلونة الإسباني، بيد أن مدرب الفريق السماوي أكد أن أيقونة منتخب التانغو يدعمهم من السماء، على حد تعبيره.

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