2022/02/18 | 07:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wzhvgra2VJA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - باحثة أميركية: المليشيات خسرت نفوذهم السياسي في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - باحثة أميركية: المليشيات خسرت نفوذهم السياسي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).