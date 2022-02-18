منها تركيا ولبنان.. السعودية تعدد 16 دولة علق سفر المواطنين لها بسبب كورونا

2022/02/18 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد السلطات السعودية، الخميس، 16 دولة علّق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

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