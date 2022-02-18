فلسفة فيكو بين العلم الجديد والتقدم التاريخي - زهير الخويلدي

2022/02/18 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي تمهيد" أعظم تقدم للحضارة مهدد بعودة الهمجية"كان جيامباتيستا فيكو المولود في 23 يونيو 1668 والمتوفي في 22 يناير 1744 أستاذًا متواضعًا في جامعة نابولي، وكان يتمتع بسمعة سيئة لم تدم طويلًا في فرنسا بفضل تكييف علمه الجديد من طرف ميشليه تحت عنوان مبادئ فلسفة التاريخ، ثم سقط مرة أخرى في غياهب النسيان.



ومع ذلك ظل عمله يعتبر من الكلاسيكيات الفلسفية في إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا والولايات ا ......





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