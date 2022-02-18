قد يسود الغمام في أفقنا... - محمد الحنفي

2022/02/18 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي قد لا تكون الصورة...واضحة...في أفقنا...فلا نلوذ...بأي أفق...لا يعرف...انتشار الغمام...وقد لا تصير الصورة...واضحة...بحكم الغموض...في بنيتها...°°°°°°والفرق كبير...بين زوال...الغمام...وبين زوال...الغموض...فزوال الغمام...يحتاج إلى الوقت...حتى يزول الغمام...لتصير الصورة...واضحة...أما زوال الغموض...فيحتاج...إ ......





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