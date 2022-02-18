2022/02/18 | 08:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8hIr1rE9iD0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يتوقع اجتياح روسيا لأوكرانيا خلال أيام وملفات اخرى في نشرة 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بايدن يتوقع اجتياح روسيا لأوكرانيا خلال أيام وملفات اخرى في نشرة 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).