قسمها لنصفين.. كاميرا توثق سحق قطار مسرع لسيارة اعترضت مساره

2022/02/18 | 08:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة ليك وورث بولاية فلوريدا الأمريكية رصدت كاميرا مراقبة لحظة سحق قطار مسرع لسيارة اعترضت مساره، حيث قسمها لنصفين، وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرا القطار، لحظات الرعب التي جعلت عائلة السائق تعيش حالة من الصدمة وعدم تصديق ما حدث، وهذا هو ثالث حادث تصادم لقطارات برايت لاين خلال أربعة أيام في مقاطعة بالم بيتش.

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