السعودية.. غرامة مالية هائلة عقوبة التحرش في الطائرات

2022/02/18 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات السعودية المختصة أن ارتكاب أي أفعال تنطوي على التحرش أو تخل بالآداب العامة على متن الطائرات المدنية سوف تواجه بعقوبات حاسمة، وفقا لما ذكرت صحيفة عكاظ المحلية.

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