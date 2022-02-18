مرشح جديد لتدريب مانشستر يونايتد

2022/02/18 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت صحيفة “تيليغراف” البريطانية، أن اسما جديدا انضم إلى بورصة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد، اعتبارا من الموسم المقبل.وقالت الصحيفة في تقريرها، إن مدرب برايتون، غراهام بوتر، انضم لقائمة المرشحين للإشراف على مانشستر يونايتد.ويراقب الشياطين الحمر، غراهام بوتر، البالغ 46 عاما، والذي يقدم مستويات مميزة مع برايتون.وكان ماوريسيو بوكيتينو وإريك تن […]

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