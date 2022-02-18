2022/02/18 | 08:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 18 شخصا بتهممة تجارة وتعاطي المخدرات.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها شنت حملة لملاحقة تجارة المخدرات في عموم المحافظة، خلال الفترة القليلة الماضية، أسفرت عن القاء القبض على 18 متهماً ضبطت بحوزتهم كميات من المواد والحبوب المخدرة إضافة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 18 شخصا بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في ميسان first appeared on ايرث نيوز.

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