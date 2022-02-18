2022/02/18 | 09:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5VNo1dEzTgo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة ترفد خزينة الدولة بالمليارات واهالي المحافظة "يقتاتون الفتات" | تقرير: اثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة ترفد خزينة الدولة بالمليارات واهالي المحافظة "يقتاتون الفتات" | تقرير: اثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).