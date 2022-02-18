2022/02/18 | 09:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أبلغ العديد من مستخدمي موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن وجود مشكلات به، ‏سواء نسخة سطح المكتب أو تطبيقه الذكي.‏ وبدأ الانقطاع قبل الساعة الرابعة مساءا بتوقيت غرينتش، وفقًا لتقارير الانقطاع على موقع “داون ديتيكتور” المعني بمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.وأبلغ المستخدمون عن عدم تمكنهم من تحميل أي تغريدات جديدة، أو عرض الملفات […]

ظهرت المقالة بعد 5 أيام… عطل جديد يضرب تويتر أولاً على الايام نيوز.

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