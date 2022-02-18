خشان يحذر من المحاصصة وتدخل رئاسة البرلمان بتشكيل اللجان النيابية

2022/02/18 | 09:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر النائب المستقل باسم خشان، من تشكيل اللجان النيابية وفقا للنقاط والمقاعد والمحاصصة الحزبية، لافتا الى ان تدخل رئاسة البرلمان بتشكيل اللجان لن يصب في مصلحة الشعب.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “تشكيل اللجان النيابية يجب ان يكون من خلال مجلس النواب وليس عن طريق رئيس المجلس او نائبيه، اذ ينبغي ان يكون […]

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