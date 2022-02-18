القبض على 33 متهماً بقضايا مختلفة في كربلاء

2022/02/18 | 09:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 33 متهما يقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت اقسامها من إلقاء القبض على 33 متهماً من المطلوبين للقضاء العراقي”.وأضافت انه “تمكنت مفارز من قسم مكافحة الإجرام من تنفيذ 10أوامر قبض صاردة […]

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