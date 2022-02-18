بعد أن ’خطف’ الأضواء.. ’الجبل’ المصري ينتقل إلى النصر السعودي

2022/02/18 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن أن نادي النصر السعودي لكرة القدم، توصل لاتفاق لضم حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، محمد أبو جبل، في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وكتبت الصحيفة السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن النصر اتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل، لضمه مجانا بعد نهاية عقده مع الزمالك في الصيف المقبل.

#عاجل | #النصر يتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل الحارس الدولي المصري «جاباسكي» في صفقة انتقال حر للانضمام إلى صفوف الفريق صيفا(من: @bandar_52 )

— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) February 17, 2022

وكان أبوجبل، خطف الأضواء في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون مؤخرا، بقيادته منتخب "الفراعنة" لبلوغ المباراة النهائية، قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

وسبق لأبوجبل البالغ من العمر 32 عاما، اللعب لأندية إنبي، وسموحة، ويدافع عن ألوان الزمالك منذ العام 2019.

المصدر: صحيفة "الرياضية" السعودية

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