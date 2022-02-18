ظاهرة غريبة.. نفوق جماعي للغربان يحيّر الخبراء

2022/02/18 | 09:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظاهرة غريبة حيّرت خبراء الحياة البرية، تتعرض طيور الغراب لنفوق جماعي، ويقول روجر هولواي، المدير التنفيذي لمحمية الطيور العالمية إن موت العديد من الحيوانات من نفس النوع يشير إلى وجود مشكلة، كما أشار الى أن الطيور لم تكن مصابة جسديًا ولا توجد عليها علامات وجود دماء.حيث يستبعد ذلك تعرضها لهجوم أو إطلاق النار.

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