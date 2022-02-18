اليابان تخفف قيود كورونا الحدودية وسط انتقادات

2022/02/18 | 09:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد أعلنت الحكومة اليابانية تخفيف ضوابط كبح كوفيد-19 الحدودية، عبر السماح لعدد أكبر من الأشخاص بدخول البلاد يوميا بعد انتقادات لسياستها الحالية التي تتهمها بالافتقار إلى النهج العلمي.وأعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، رفع الحد الأقصى اليومي لدخول اليابان من 3500 إلى 5000 شخص، بينهم المواطنون اليابانيون، اعتبارا من 1 مارس.[…]

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