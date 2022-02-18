قبل وبعد اغتيال تروتسكي: بقلم: بيبي جوتيريز ألفاريز2016 - عبدالرؤوف بطيخ

2022/02/18 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ يتناول هذا العمل بعض أجزاء من مقدمة( كتاب قبل وبعد :اغتيال تروتسكي) وهو تجميع تم تحريره في عام 1990 نيابة عن مؤسسة" أندرو نين "بمبادرة مني.



تضمنت نصوصًا من قبل إسحاق دويتشر وبيير برويه (اغتيال تروتسكي) وإستيبان فولكو ومارجريت بونيه (ناتاليا سيدوفا) ، من بين آخرين.



-1هناك مناسبات لا تتلاشى بمرور الوقت ، بل على العكس تمامًا.



هذا ما يحدث مع اغتيال تروتسكي ، الذي يحتل هذه الأيام مساحة كبيرة ع ......





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