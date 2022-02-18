مُطلِقة بكسر اللام وافتخر - فؤاده العراقيه

2022/02/18 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه المقال طويل نسبيا نظرا لما يحمله من تناقضات لمجتمعنا وعن الأفكار التي لا تطرق ذهن المغيبين فهي مسكوت عنها من قبل الغالبية الذين التزموا الصمت حيال حياتهم التي فقدوا بها الكرامة ومن خلال علاقاتهم المستقيمة بظاهرها والخرِبة بحقيقتها ، عن ازدواجية الرجل الذي يرى شانه عاليا أمام النساء وتناسى نقصه ليُلصقه بالنساء من حوله من خلال تشبثه بذكوريته عساها أن تعوضه نقصانه.



عن قوانين الزواج الفاشلة التي ......





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