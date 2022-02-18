اندلاع حريق في سفينة تقل 237 راكبا قبالة سواحل اليونان

2022/02/18 | 09:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اندلع حريق اليوم الجمعة في سفينة تقل 237 راكبا قبالة سواحل اليونان في البحر الأيوني.وقالت شرطة الموانئ اليونانية، إن الحريق اندلع في “يوروفيري أوليمبيا” وهي سفينة سياحية ترفع العلم الإيطالي، على متنها 237 راكبا و51 من أفراد الطاقم.وأضافت الشرطة في بيان لها، أنه تم إرسال 3 زوارق سحب و3 زوارق دورية لمساعدة […]

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