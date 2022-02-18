بعد الإصابة بأميكرون.. كم هي المدة المحددة لإنهاء العزل؟

2022/02/18 | 09:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فعلى المصاب الاستمرار في ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية.

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