أسعار الدولار تنهي اسبوعها مستقرة في عموم العراق - عاجل

2022/02/18 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، استقراراً في عموم العراق.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار الدولار انهت آخر أيام الأسبوع مستقرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كان سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500.



دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500.



دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500.



دينار

الشراء 147.500 دينار

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