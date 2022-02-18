برشلونة يهدر الفرص ويتعادل مع نابولي بالدوري الأوروبي

2022/02/18 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهيمن برشلونة على مجريات المباراة، لكنه وجد نفسه متأخرا بهدف أمام الفريق الإيطالي بعد أن أنهى بيوتر جلينسكي هجمة مرتدة سريعة في الشباك في الدقيقة 29.

وأدرك فيران توريس، مهاجم برشلونة، التعادل في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، بعد أن احتسب حكم الفيديو المساعد لمسة يد في المنطقة على الفريق الإيطالي.

وتفوق برشلونة خلال المباراة بفضل قوته الهجومية الجديدة المؤلفة من توريس وآداما تراوري وبيير-إيمريك أوباميانغ، لكنه أهدر العديد من الفرص للفوز.

وتماسك نابولي أمام ضغط برشلونة في آخر عشر دقائق، حيث أهدر توريس والبديلان لوك دي يونغ وعثمان ديمبلي العديد من الفرص.

وستقام مباراة العودة في نابولي الأسبوع المقبل.

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