عضو سابق بالمالية النيابية يقترح حلا لازمة سعر الدولار

2022/02/18 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اقترح عضو اللجنة المالية النيابية السابق شيروان ميرزا، اليوم الجمعة، حلا لازمة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق.

وقال ميرزا في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحكومة اتخذت قرار رفع سعر الدولار بسبب انخفاض سعر النفط، على آثر انتشار فيروس كورونا، ولكن اليوم أسعار النفط تعافت بشكل كبير أكبر من السابق".

وأضاف أنه "يجب العودة وتخفيف ضرر رفع سعر الدولار على المواطنين".

وبين أن "هناك إمكانية لتقليل السعر على الأقل بشكل وسطي يخفف الأضرار ويعيد الحياة لحركة الأسواق".

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