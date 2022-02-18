2022/02/18 | 09:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يمر لاعب المنتخب الوطني وزاخو بكرة القدم ياسر قاسم، بأيام حاسمة لتحديد مصيره بشأن احترافه في أوروبا.وقال مشرف فريق زاخو طه زاخولي لـ”ايرث نيوز” إن “اللاعب ياسر قاسم يتواجد حالياً في اسبانيا من أجل بحث امكانية انتقاله إلى أحد الاندية هناك”.وأوضح أن “قاسم يحتاج الحصول على إقامة عمل في بادء الامر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أيام حاسمة لتحديد مصير ياسر قاسم first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيام حاسمة لتحديد مصير ياسر قاسم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيام حاسمة لتحديد مصير ياسر قاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).