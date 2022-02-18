شيخ دلير: الاتحاد لم يقدم غير “برهم صالح” مرشحاً لرئاسة الجمهورية

2022/02/18 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، ان الاتحاد لم يقدم أي شخصية أخرى غير “برهم صالح” مرشحا لرئاسة الجمهورية.وقالت شيخ دلير لـ /المعلومة/، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح يمتلك تاريخا سياسيا منذ عام 1991، وبالتالي فأن الاتحاد يدعم ترشح هذه الشخصية لما تمتلكه من مقومات تتعلق بالخبرة والكفاءة لهذا […]

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