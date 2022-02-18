سيناتور لـCNN: أسوأ سيناريو ممكن هو إفلات روسيا بعد السيطرة على أوكرانيا

2022/02/18 | 09:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح السيناتور الديمقراطي بين كاردين أحد السيناريوهات التي قد يقدم عليها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتعتبر الأسوأ من وجهة نظر الأمريكيين.

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