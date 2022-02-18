طبيبة روسية تكشف كيف يعيق التدخين التعافي من الالتهابات التنفسية الحادة

2022/02/18 | 09:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت الدكتورة إيرينا بيلوغلازوفا، أخصائية الأمراض الصدرية، كيف يطيل التدخين الفترة اللازمة للتعافي من الالتهابات التنفسية الحادة، مع أن هذه الأمراض تقلل الرغبة بالتدخين.وتشير الطبيبة، إلى أن فترة الإصابة بهذه الأمراض هي خير وقت للإقلاع عن عادة التدخين.وتضيف، يمكن للفيروس التاجي المستجد وفيروس الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، أن تسبب التهابا رئويا […]

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