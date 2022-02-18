الإعمار: تنفيذ 248 داراً سكنية واطئة الكلفة في واسط

2022/02/18 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، عن مواصلتها في تنفيذ أعمال مشروع دور واطئة الكلفة في قضاء النعمانية بمحافظة واسط، بواقع 248 داراً سكنية.وذكر المركز الإعلامي في الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المشروع يتكون من 248 داراً سكنية مع مدرسة بسعة 12 صفاً، وتتضمن الأعمال الحالية الصب للأسس الحصيرية لــ (89) داراً وأعمال القالب الخشبي والمجاري".وأشار البيان الى أن "العمل يسير بهمة عالية وبوتائر متصاعدة، لإنجاز المشروع حسب المواصفات الفنية المعتمدة والتوقيتات المحددة".

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