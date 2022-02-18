الساعدي: قرار المحكمة بشأن النفط في الإقليم اضعف حظوظ الحكومة بالولاية الثانية

2022/02/18 | 09:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد الساعدي، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الصادرات النفطية في الإقليم قد اضعف حظوظ الحكومة بالحصول على الولاية الثانية، لافتا الى ان التحالف الثلاثي قد لايدوم طويلا نتيجة القرارات الحاكمة من قبل الاتحادية.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “توجه بعض الأطراف السياسية لدعم الولاية الثانية للحكومة بات ضعيفاً، نتيجة […]

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