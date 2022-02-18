بنك يطلب من عميله: لا تمزح بالحديث عن

2022/02/18 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب مصرف بريطاني من أحد عملائه الكف عن إرسال الأموال إلى أصدقائه تحت مسميات مثل "الجهاد" و"داعش"، وفقا لما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية.

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