مدونة لم تغسل شعرها لمدة 6 سنوات

2022/02/18 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تخلت أمريكية عن استخدام الشامبو لمدة ست سنوات وعرضت شعرها على "تيك توك".

لم تغسل إحدى سكان الولايات المتحدة شعرها لسنوات عديدة وأظهرت شعرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



تمت ملاحظة مقاطع الفيديو التي ظهرت في حساب "تيك توك" الخاص بها في "ديلي ميل".

قالت النباتية لورا أشلي، البالغة من العمر 27 عامًا (لورا أشلي)، إنها توقفت عن استخدام الشامبو والبلسم ومنتجات تصفيف الشعر منذ ست سنوات.



في الوقت نفسه، بدأت المرأة في تناول الأطعمة النباتية فقط، واستثنت المنتجات الحيوانية من نظامها الغذائي، بما في ذلك الجبن والحليب وأي منتجات لحوم.

وبحسب الأمريكية، فإنها تغسل شعرها بالماء العادي وتفك تشابك شعرها بمشط واسع الأسنان.



بعد ذلك، تقوم آشلي بفرك أطراف شعرها بالزيت لتجنب انقسامها.



"لقد لاحظت أن شعري بدأ في الظهور بشكل أفضل! بالإضافة إلى ذلك، بدأ في النمو بوتيرة سريعة".

في الوقت نفسه، اشتكت من أنها تتعرض بانتظام لإهانات من مستخدمي الإنترنت الذين يتفاعلون بشكل سلبي لأنها لا تتبع قواعد النظافة المعتادة.



على الرغم من ذلك، تواصل آشلي نشر مقاطع فيديو تظهر تجعيد الشعر.



إجمالاً، تلقت منشوراتها أكثر من مليون إعجاب.

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