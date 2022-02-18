عمليات البصرة تكشف عن تنسيق أمني كبير مع ميسان وتحدد السبب - عاجل

2022/02/18 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، اليوم الجمعة، عن وجود تنسيق أمني كبير مع قيادة عمليات ميسان لالقاء القبض على المطلوبين.

وقال الماجدي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "العمليات التي جرت مؤخرا في المحافظة جاءت لضبط حدود البصرة مع المحافظات المجاورة لاسيما ميسان خوفا من هروب مطلوبين من المحافظة إلى البصرة".

وتابع الماجدي: "انا لا اريد ان اتحدث عن قاطع اخر ليس تابع لقيادتنا لكن ميسان أأمن مما يقال عنها في الاعلام".

وبين أن "وضعها مستقر والاجهزة الأمنية فيها تعمل بقوة لتأمين الأمن للمواطنين".

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