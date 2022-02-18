فضحته الكاميرا.. شاهد ما فعله لاعب كرة قدم عندما سقطت مصورة أمامه

2022/02/18 | 10:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوهد لاعب الوسط في فريق "لوس أنجلوس رامس"، ماثيو ستافورد وهو يدير ظهره لمصور بعد أن سقطت من على خشبة المسرح بينما كانت تحاول التقاط صور له ولزوجته، كيلي ستافورد خلال احتفال بطولة دوري الألعاب الرياضية "سوبر بول."

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