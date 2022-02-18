طبيب روسي يكشف النبض الذي يهدد الحياة

2022/02/18 | 10:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الدكتور ميخائيل كوبريانوف، أخصائي الأمراض الباطنية، أنه يجب إجراء تخطيط للقلب إذا كانت نبضاته تصل إلى 100 نبضة وأكثر في الدقيقة.ويشير الطبيب إلى أن نبضات القلب التي تتجاوز 100 نبضة في الدقيقة دون وجود عوامل إثارة، قد يشكل خطورة على الصحة.ويضيف، يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد سبب تسارع […]

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