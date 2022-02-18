الشرطة يستعيد أبرز عناصره قبل مواجهة أربيل

2022/02/18 | 10:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استعاد فريق الشرطة أبرز عناصره قبل مواجهة أربيل ضمن منافسات الاسبوع الثاني والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم.وقال المنسق الاعلامي للنادي حسين الخرساني لـ”ايرث نيوز” إن “فريق الشرطة وصل إلى أربيل وخاض ومستمر بخوض وحداته التدريبية استعداداً لمواجهة أصحاب الارض يوم الاحد المقبل”.وتابع أن “الفريق استعاد أبرز عناصره بعودة اللاعب محمد […]

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