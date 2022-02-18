اصابة موظف بوزارة العدل بهجوم مسلح في ذي قار

2022/02/18 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأصابة موظفا بوزارة العدل بهجوم مسلح في ذي قار.

وذكر المصدر ل (بغداد اليوم) أن "موظفا يبلغ من العمر 43 عاما على ملاك وزارة العدل/ سجن الناصرية المركزي (الحوت) ومن اهالي محافظة النجف تعرض لمحاولة اغتيال عندما فتح مجهولون يستقلون عجلة صالون نيران اسلحتهم تجاهه اثناء قيادته عجلته في ذي قار".

وأضاف أن "الهجوم المسلح اسفر عن اصابة الموظف بعدة رصاصات في جسده ، وتم نقله على أثر الهجوم إلى المشفى لتلقي العلاج".

وأوضح أن "المسلحين فروا الى جهة مجهولة ، فيما فتحت القوات الامنية المختصة تحقيقًا في الحادث".

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