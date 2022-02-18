 نخبة كردستان: قرار الاتحادية بشأن نفط الاقليم وطني وينهي فساد العائلة الحاكمة

2022/02/18 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدرت نخبة من مثقفي كردستان، الجمعة، بيانا بشان قرار المحكمة الاتحادية والخاص بايقاف تصدير نفط كردستان، واصفين القرار بالوطني وبداية لنهاية فساد العائلة الحاكمة.وذكر بيان صادر عن النخبة تلقت /المعلومة/ نسخة منه اننا” نخبة من المواطنين الكرد من داخل البلد وخارجه من ناشطي المجتمع المدني والكُتَّاب والمثقفين والسياسيين، نتوجه بهذا البيان […]

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