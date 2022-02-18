قتل النساء في كردستان يتزايد.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص

2022/02/18 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم رجل في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الجمعة، على قتل زوجته رميا بالرصاص.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "رجلاً أقدم على قتل زوجته الاستاذة المحاضرة في جامعة كومار (طالبة دراسات عليا في جامعة السليمانية) مريم يعقوب، باطلاق النار عليها".

ويشار الى ان هذه الحادث الرابع من نوعه ضد النساء في اقليم كردستان هذا الاسبوع.

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