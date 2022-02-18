قاض إسباني يوقف ترحيل لاجئين مغربيين قصّر

2022/02/18 | 10:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حكمت محكمة إسبانية لصالح منظمات حقوقية في قضية بشأن ترحيل قاصرين مغربيين دخلوا البلاد في مايو الماضي، إبان اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.قاض إسباني يوقف ترحيل لاجئين مغربيين قصّرإسبانيا تدرس إلغاء اتفاق بشأن حدود المغرب مع سبتة ومليلية وأصدر قاضي تحقيق في مدينة سبتة حكمين قضى فيهما بإعادة مجموعة من 14 قاصرا […]

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