2022/02/18 | 10:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت هطول زخات أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الأحد، لكن في المستوى المتوسط، تبقى الاجواء معتدلة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس الأيام المقبلة.. أمطار خفيفة وأجواء مناسبة للسياحة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس الأيام المقبلة.. أمطار خفيفة وأجواء مناسبة للسياحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).