يجلبون معهم مخدراتهم غير المشروعة.. داخل مرفقين لتعاطي المدمنين في أمريكا

2022/02/18 | 10:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت OnPoint NYC أول مرفقين في أمريكا يرحّبان بمتعاطي المخدّرات لاستهلاك المخدّرات الخاصة بهم تحت إشراف مهنيين طبيين من أجل تجنب الجرعات الزائدة.

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