2022/02/18 | 10:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الجمعة، بنجاة موظف في سجن الناصرية المركزي (الحوت) من محاولة اغتيال على ايدي مسلحين مجهولين.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “موظف يبلغ من العمر 43 عاما على ملاك وزارة العدل/ سجن الناصرية المركزي (الحوت) ومن اهالي محافظة النجف تعرض لمحاولة اغتيال عندما فتح مجهولون يستقلون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجاة موظف في سجن “الحوت” من محاولة اغتيال في ذي قار first appeared on ايرث نيوز.

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